女優の北川景子が10日、都内で行われた「ELLE CINEMA AWARDS 2025」授賞式に出席。「エル ベストアクトレス賞」を受賞し、女優としての自身のターニングポイントを明かした。【写真】背中の開いた深紅のドレス姿が美しすぎる北川景子本アワードは、その年に公開された映画の中から、ファッション・メディア「ELLE」が選ぶベスト作品を決定するもの。日本の映画界で輝く女優に贈られる「エル ベストアクトレス賞」を受賞した