◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１０日、美浦トレセンキャリアの浅い２歳牝馬の戦いとあって、阪神ＪＦの追い切りは各陣営の細やかな心配りが目に付いた。まず注目したのは、積極的に手を打ったラスティングスノー（牝２歳、美浦・池上昌和厩舎、父モズアスコット）だ。池上調教師から連絡を受けた菱田裕二騎手が、わざわざ関西から美浦に駆けつけ、朝一番に入念なコ