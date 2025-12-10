中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月10日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は10日の記者会見で、スターマー英首相が来年1月29日〜31日の日程で訪中し、北京と上海を訪れるとの報道について、中国は英国との関係改善・発展を重視し、各レベルの往来を強化する用意があるが、私の知る限りでは、中国は英国とスターマー首相訪中の期日など具体的問題について話し合っていないと述べた。