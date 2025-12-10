俳優の木戸大聖がＳＮＳを更新。２９歳の誕生日を迎えたことを報告した。１０日にインスタグラムで「ＭｙＢｉｒｔｈｄａｙ〜本日２９歳になりました！」と、誕生日を迎えたことを報告。「ラスト２０代。正直信じられませんが…３０代に向けてこの一年も駆け抜けます！」と続け、誕生日ケーキを手にしたショットを披露した。この投稿に「やっぱり大聖くんの笑顔は素敵だねやりたいこと全力でやって、楽しい１年にしてくだ