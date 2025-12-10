「海響王決定戦・Ｇ１」（１０日、下関）若林将（４１）＝東京・９６期・Ａ１＝が、見事に勝負駆けを成功させた。２着以上が条件となった４日目３Ｒに登場。１号艇の有利さを生かし切り、インからしっかり逃げ切った。今節初の１着とともに、結局１３位で準優切符をつかみ取った。「序盤からそれなりに動いていた。伸びで出て行くようなことはないけど、レース足は悪くない。準優でも足負けすることはないし、展開を突ける感じ