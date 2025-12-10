◇ボクシングWBA世界バンタム級挑戦者決定戦同級9位・井岡一翔10回戦同級11位マイケル・オルドスゴイッティ（2025年12月31日大田区総合体育館）前WBA世界スーパーフライ級王者の井岡一翔（36＝志成）が、12月31日に大田区総合体育館で行われる「lifetimeboxingfights30」に、自身のファイトマネーから15歳以下の子ども50組100人（子供と保護者）を招待すると10日、所属する志成ジムが発表した。詳細は井岡の公