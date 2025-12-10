北海道電力泊（とまり）原子力発電所３号機（北海道泊村）について、鈴木直道知事は１０日の道議会で「投資促進や雇用の拡大にもつながる」と述べ、再稼働に同意することを正式表明した。北電は２０２７年早期の再稼働を目指しており、事実上の要件となっている立地・周辺４町村を含めた「地元同意」が出そろった。鈴木知事はこの日の予算特別委員会で、道議会の過半数を占める自民党会派の質問に「熟慮を重ねた上で再稼働に同