「海響王決定戦・Ｇ１」（１０日、下関）寺田祥（４７）＝山口・８１期・Ａ１＝が、９位で予選をクリアし地元周年で最低限のノルマを果たした。４日目１Ｒは６号艇で６着に終わったが、後半６Ｒでは２コースから鋭く差して１着をつかんで準優勝戦へと駒を進めた。「スリット足がいい感じだと出足が良くないので、その形はやめて、バランスを取っていった。準優もこの感じでいくと思う」と振り返った。寺田は、ＳＧ２回、Ｇ１