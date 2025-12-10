12月10日、中国のシークレットガーデンでミラノ・コルティナ五輪出場をかけた代表選考につながるスノーボードハーフパイプのW杯が開幕しました。村上市出身で北京五輪金メダリストの平野歩夢選手は、2本目の滑りで90.00をマークしヒート2で1位に。全体2位で決勝進出を決めました。 また、弟の平野海祝選手も2本目の滑りで77.00をマークしヒート2で5位、全体では7位に入