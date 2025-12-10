プロボクシングの4階級制覇王者で世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥が9日、自身のインスタグラムを更新し、年末にサウジアラビアで開催されるアラン・ピカソ戦に向け、激しいトレーニングを行ったことを報告した。 井上は当初、この12月の試合はフェザー級挑戦も視野に入れていたが、対戦相手はWBC同級2位のピカソに決定。会見では前回のアフマダリエフ戦とは違い「ピカソ仕様のボクシングを見せたい。