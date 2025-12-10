１２月１０日は多くの民間企業や公務員などで冬のボーナスが支給されました。百貨店では早くもボーナス商戦が本格化しています。（マチの人）「手取りで数千円上がったくらい。正直支払いで消えます」（マチの人）「少し上がりました。旅行とかに使おうかなと思って」１０日、多くの民間企業や公務員に支給された冬のボーナス。札幌市によりますと、管理職を除く一般職員およそ２万３０００人に支給されたボ