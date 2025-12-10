日本ラグビー協会は１０日、都内で理事会を開き、男子日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）の来季の続投を決めた。日本協会の岩渕健輔専務理事が取材に応じ「引き続き、現体制を応援していくことを確認した」と語った。この日はジョーンズＨＣ２季目の活動を評価。岩渕専務理事は「２４年から２５年の成長、試合を深めるごとのチームの成長、成熟が評価された」とした。日本代表は秋の欧州遠征を経て、世界ラ