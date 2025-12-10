７人組アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が、４日に配信リリースした２ｎｄシングル「六等星」のミュージックビデオ（ＭＶ）が１０日、公開された。２ｎｄシングルのタイトルは「六等星」。目立たずとも確かに存在する“僕たち”を重ねたエモーショナルな１曲で劣等感や孤独、すれ違いの痛みを抱えながら、それでも前に進もうとする心を静かに力強く描き出している。ＹＵＩは「サビはすごくアップテンポなので落ちすぎず