大相撲の十両・若ノ勝（常盤山）が１０日、東京・板橋区の部屋の朝稽古で汗を流した。部屋の幕下以下の力士らを相手に連続で２０番取った。突き押しを得意とするが、疲れが見え始めると四つになりかけてしまう場面もあり「まわしを少しでも取ると本場所で出てしまうので、できる限りまわしを取らないようにしている。癖が出て組んでしまう時があるので、徹底して突かないといけない」と振り返った。２０２５年は３月の春場所で