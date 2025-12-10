乃木坂４６の一ノ瀬美空が、１０日にＳＮＳを更新。秋らしいショットを公開した。一ノ瀬は自身のインスタグラムに紅葉の絵文字を記すと、ブラウンのマフラーを巻き、ネイビーのコートを羽織ったコーディネートを披露した。この投稿にはＳＮＳ上で、「さすがにかわいすぎる」「どんなに綺麗な紅葉の景色でも、君の可愛さにはきっと勝てない。」「彼女感というか彼女というか」「これは彼女の一ノ瀬美空さん」「ワイの彼女が…