れいわ新選組の大石晃子衆院議員は１０日に行われた衆院予算委員会で２０２５年度補正予算案の審議で質疑を行った。大石氏はパネルで示しながら「消費税収がめちゃくちゃ取られている。いま国民生活、高市内閣は見えているんですか。１２月８日に発表した国内総生産（ＧＤＰ）でも年率でマイナスで出ていて設備投資・公共事業がマイナスです。そして直近の１０月の実質賃金もマイナス７％、１０か月連続でマイナス。国民経済・