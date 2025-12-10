スイスの時計ブランド「Tendence（テンデンス）」から、待望の新作「TOURBILLION（トゥールビヨン）」が登場！昨年発売されたトゥールビヨン搭載モデルは即完売し、多くのファンから再販を望む声が寄せられました。新作は、神秘的なブルーが目を引く美しいデザインで、世界限定50本の希少価値を誇ります。高精度な機械式ムーブメントを搭載し、これまでにない迫力と存在感を放つ一品。 神秘的ブルー