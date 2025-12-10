株式会社三井住友銀行は、個人向け総合金融サービス「Olive（オリーブ）」の新規利用者向けに「Olive 冬の感謝祭」を2025年12月1日（月）〜28日（日）まで実施すると発表しました。期間中にOliveアカウントを新規開設し、10万円以上を入金すると1万円相当のVポイント、さらに、1カ月もの円定期預金の預け入れで、年3.0％（税引前）相当の金利もプレゼントされます。具体的なキャンペーンの内容は？期間：2025年12月1日（月）〜12月