日本国内でも10月にベータ版としてサービスを開始した、Amazonのプチプラ専門店「Amazon Haul（アマゾン ホウル）」。目移りするほどに広いカテゴリでプチプライスのアイテムがそろっています。今回は、筆者が実際に購入した家事の便利グッズをご紹介しつつ、サービスを利用して感じたメリットと注意点を詳しくお伝えします。Amazon Haulの気になる利用感：商品の特徴と情報不足Amazon Haulの最大の魅力は、やはり商品の価格の安さ