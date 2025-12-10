イタリア・ミラノから発送されたアパレル製品の貨物がジョージアン・エアウェイズの輸送機に積載されて中国海南省の海口美蘭国際空港に到着し、船荷証券の差し替え（スイッチB/L）が行われた後、海南航空の定期便に積み替えられて香港に向かった。これにより、海南自由貿易港における初の中継貿易でのスイッチB/Lテスト業務が完了し、国際航空貨物輸送の中継モデルが新たなブレークスルーを達成した。中継貿易でのスイッチB/Lとは