うつ、不安障害、ADHD、素行障害など、「心のトラブル」なんていわれる問題たち。でも、「心ってなに？」って感じですよね。「 "脳の特徴"という観点で整理できるのでは？ 」と分析してみたら、確かに「共通点」や「特異点」が見えてきた！という研究結果が精神医学分野の学術誌『Biological Psychiatry』に掲載されていました。これを可能にしたのが大規模デー