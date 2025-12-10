J２のジュビロ磐田は12月10日、中村駿の2025シーズン限りでの契約満了を発表した。2024年にアビスパ福岡から磐田に加入した中村。１年目は16試合・１得点を記録、２年目の今季は22試合に出場した。「この２年間は怪我が続きプレーできない時間も長く、悔しさしかありません」クラブの公式サイトを通じて、中村は胸中を明かす。「そんな状況でも常に支えてくれたチームメイト、スタッフ、どんな状況でも応援してくださったサ