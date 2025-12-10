もうすぐクリスマス。静岡市内のホテルでは、エントランスや館内に巨大リースなどきらびやかな装飾がほどこされ、幻想的な雰囲気を醸し出しています。 【写真を見る】クリスマスを前に幻想的な世界直径3メートルの巨大リース 高さ100メートル級の煙突のライトアップも＝静岡市・富士市 静岡市清水区の日本平ホテルに飾られているのは、直径約3メートルの巨大リースです。 巨大リース