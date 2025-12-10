2024年10月に実施された最高裁裁判官の国民審査の期日前投票で、視覚障害のある弁護士が自分の意思が反映されずに投票されたとして、静岡市を訴えていた裁判で和解が成立しました。 【写真を見る】”自分の意思が反映されずに投票された”と視覚障害のある弁護士が静岡市を訴えた裁判和解が成立 この裁判は、2024年10月に実施された最高裁裁判官の国民投票審査を巡り、視覚障害がある弁護士が、期日前投票の際に、きちんと意向を