１０日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、政府の補正予算案が国民民主党の賛成の方針も受け、今国会で成立する見通しとなったことを報じた。記者キャスターの広内仁氏は「補正予算案は審議が順調に進めば、明日、衆議院で採決が行われます」と伝えると「その衆議院では与党の会派が過半数に達していますが、参議院では少数与党の状況が続いていて、成立には野党の協力が必要でした。高市