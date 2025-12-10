来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で３連覇を狙う青学大の原晋監督は?１区?がキーポイントと分析している。５強と称される青学大、駒大、国学院大、早大、中大の指揮官によるトークバトルが１０日に都内で行われ、前回大会３位の国学院大の前田康弘監督は「１区」を、同２位の駒大は「５、６区」が重要な区間になると予想。ライバルの発言を受けた原監督は色紙に「１区」と記し「前