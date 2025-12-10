７月にアイドルグループ「最終未来少女」を卒業した藤咲凪が１０日までに自身のＳＮＳを更新し、ウエディングドレス姿をアップした。インスタグラムを更新し、「人生初ウエディングドレス一生無双モードでがんばるよ」と記すと、純白のドレス姿を公開。この投稿にファンからは祝福のコメントが多く寄せられている。藤咲は街頭インタビューをきっかけにブレイク。ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）