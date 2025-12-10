Official髭男dism Official髭男dismの新曲「Make Me Wonder」が12月29日にリリースされることが決定した。本楽曲は2026年1月から放送開始のTVアニメ『ダーウィン事変』のオープニング主題歌を務める。【写真】Official髭男dism「Make Me Wonder」ジャケ写＆「ダーウィン事変」キービジュアル『ダーウィン事変』は、最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破中の大人気作品。独創的な世界観とス