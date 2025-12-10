米３０年固定金利は６．３３％、住宅ローン申請指数は＋４．８％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．３３％と前回の６．３２％とほぼ同水準だった。住宅ローン申請指数は＋４．８％と前回の－１．４％から上昇に転じた。購入指数は１８６．１から１８１．６に低下も、借り換え指数は１０４１．９から１１９０．６に上昇した。 USD/JPY156.68EUR/USD1.1636EUR/JPY182.31