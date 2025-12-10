振幅もややドル安水準で米ＦＯＭＣ待ちにドル円１５６円台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル相場・円相場いずれも神経質に上下動しているが、総じてややドル安水準で米ＦＯＭＣ待ちとなっている。ドル円は東京市場で軟化したあとロンドン序盤には反発も、前日ＮＹ終値付近では上値を抑えられている。156円台後半での振幅となっている。ユーロドルは1.16台前半から後半で上に往って来い。ポンドドルも1.3