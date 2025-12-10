本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 12/10 EUR/USD 1.1500（31億ユーロ） 1.1580（17億ユーロ） 1.1750（20億ユーロ） 1.1800（21.3億ユーロ） USD/JPY 156.00（8.88億ドル） GBP/USD 1.3150（3.87億ポンド） 1.3230（4.69億ポンド） 1.3300（5.40億ポンド） 1.3460（5.48億ポンド） ユーロドルは1.1500から1.1800にポイント分散、ドル円は156.00にピンポ