全国的に相次ぐ特殊詐欺の被害。新潟県警は、新潟市に住む男性のもとにかかってきた詐欺グループからの電話の音声を公開しました。刑事や検事などを名乗る人物が代わる代わる登場する“劇場型”の電話…その巧妙な手口が見えてきました。（イメージ）刑事）今回○○さん、逮捕になるんですけども男性）逮捕されるんですか？刑事）怪しいと思われる疑いが強まったすべての人物を今回緊急逮捕することになりましたこれは