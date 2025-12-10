ジュビロ磐田は10日、MF中村駿(31)が契約満了に伴い、2025シーズン限りでチームを離れることを発表した。中村は駒澤大からザスパクサツ群馬(現ザスパ群馬)、モンテディオ山形、湘南ベルマーレ、アビスパ福岡と渡り歩き、2024年に磐田へ加入。今季J2リーグ戦では23試合に出場した。磐田は今季5位でJ1昇格プレーオフ準決勝に進出。同4位の徳島ヴォルティスと1-1のドローに終わり、1年でのJ1復帰を逃した。以下、クラブ発表プロ