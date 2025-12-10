[12.10 ACLE第6節 広島 1-0 上海申花 Eピース]サンフレッチェ広島は10日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ第6節でホームに上海申花を迎えて1-0で勝利した。2022年から率いてきたミヒャエル・スキッベ監督体制のラストマッチを白星で飾った。前半は両チームとも得点を奪えないまま経過した。前半32分にはMF中村草太が相手選手と接触して頭部から出血するアクシデント。以降は水泳帽のようなものを被って頭