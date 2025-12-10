【ACLEリーグステージ第6節】(Eピース)広島 1-0(前半0-0)上海申花<得点者>[広]荒木隼人(78分)<警告>[広]ジャーメイン良(58分)[上]陳晋一(17分)、イブラヒム・アマドゥ(51分)、ウー・シー(68分)観衆:13,240人主審:アフマド・アルアリ副審:アブドゥルハディ・アルアネジ、アフマド・アッバス├広島がスキッベ体制ラストマッチを制す!! 荒木隼人がヘディング決勝点、中村草太はアクシデントで“水泳帽”姿に└広島対上海