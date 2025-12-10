明治13年創業の菓子店『舎川日盛堂(しゃがわにっせいどう)』。祖父よりも前の時代から使用しているという現役で動いている木製のレジが店頭にあるほどの老舗です。 冬の時期になると地元の人たちが食べているという、たい焼きならぬ「タマ吉焼き」。昔はたい焼きをやっていましたが、型を変えるタイミングで村松の商工会青年部のマスコット「 桜タマ吉」にして6年前から販売しているそう。 「タマ吉焼き つぶあん(150円/