モロッコ北部フェスの建物倒壊現場で生存者を捜索する人々＝9日（AP＝共同）【カイロ共同】モロッコの国営通信は10日、北部フェスで4階建ての建物2棟が倒壊し、19人が死亡、16人が負傷したと伝えた。隣接する2棟に計8世帯が暮らしており、当局はがれきの下に埋まっている人の捜索活動を実施した。AP通信は、崩壊の原因や行方不明者の数は不明だと報じた。フェスは人口130万人を超えるモロッコ第3の都市。国内で最も貧しい都市