5年ぶりに古巣・日本ハムに復帰した西川遥輝外野手（33）が、元同僚・杉谷拳士氏（34）のYouTube「熱スギヤch」に出演。新しいファイターズに加わる思いを明かした。3度目の戦力外通告を経て古巣復帰を果たした西川は「遠回りしてでもいろんなものを拾って最終形態になって帰ってきたみたいな気分」と率直な気持ちを明かした。杉谷氏から「ヤクルトを離れるとき野球が終わるんじゃないかという葛藤ありました？」と聞かれた