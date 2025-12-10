「船橋記念・Ｓ３」（１０日、船橋）１番人気のエンテレケイアが３角先頭から押し切り、昨年のタイムを０秒８更新して連覇を決めた。２着はメンバー最速の上がりを駆使した４番人気のザイデルバスト。３着に２番人気のコパノパサディナが入った。ラストランとなったカジノフォンテンは３番人気に支持されたが５着だった。南関東同士ならこのカテゴリーでは譲れない。エンテレケイアが４戦ぶりにらしさを発揮した。リノデス