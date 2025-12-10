年末年始を前に、千葉・銚子市では地元企業の有志などがパトロールを行い、交通安全を呼びかけました。JR銚子駅前で行われたパトロールには、地元企業の田原缶詰の有志など約100人が参加し、酒を飲む機会が多くなるこの時期に合わせて、飲酒運転の禁止を呼びかけました。また、年末年始で観光客が増えることから、交通マナーの徹底も呼びかけられました。