Official髭男dismの新曲「Make Me Wonder」が12月29日にリリースされることが決定。本楽曲は2026年1月から放送開始のTVアニメ『ダーウィン事変』のオープニング主題歌にも起用された。『ダーウィン事変』は、最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破中の大人気作品。独創的な世界観とスリリングな物語で話題を呼び、「マンガ大賞2022」大賞をはじめ各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇る