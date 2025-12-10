2025年大晦日の夜にマーティー・フリードマンと豪華ゲストによるロックなイベント＜ROCK FUJIYAMA COUNTDOWN 2025-2026 at COTTON CLUB東京＞が、COTTON CLUB東京にて開催となる。1st.showと2nd.showの二部構成となっているが、2nd.showでは来るべき新年への幕開けを華やかに迎えるカウントダウン・セレモニーも開催される予定だ。2025年12月31日に開催される＜ROCK FUJIYAMA COUNTDOWN 2025-2026 at COTTONCLUB東京＞は、マーティ