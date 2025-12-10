清野研太朗が、12月10日に新曲「もどりたい」をサプライズリリースした。同楽曲は、人生において誰もが感じたことのある「あの頃に戻りたい」という感情を持ちながらも前に進む人々を優しく肯定し、共に歩む、応援歌となっている。清野研太朗は本作に込めた思いとしてライナーノーツを公開。「ふと思う。今まで生きてきた全てをやり直したい。生まれる前からやり直したい。果てしない原点回帰の旅を望む。」と、「もどりたい」に込