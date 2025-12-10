Laura day romanceが、新曲「ランニング・イン・ザ・ダーク｜running in the dark」のミュージックビデオを公開した。「ランニング・イン・ザ・ダーク｜running in the dark」は、12月24日にリリースされるアルバム『合歓る - bridges』からの先行配信曲。ストイックでタイトなライブパフォーマンスと、没入する二人のオーディエンスの表情を交錯させながら展開するミュージックビデオは、11月23日にZepp Shinjukuにて行われたワン