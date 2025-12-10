DIR EN GREYが、12作品目となるニューアルバム『MORTAL DOWNER』を2026年に発売することを解禁した。以前からアルバムの制作に取り掛かっていると明かしていたDIR EN GREYだが、遂にアルバムタイトルが解禁となった。しかしそれ以外の情報は未だなく、ヴェールに包まれている本作の全貌が明らかにされるのは来年、2026年。DIR EN GREYが導く新たな道筋にはどんな光が差し込んでくるのか──。アルバムの詳細解禁、発売を楽しみに待