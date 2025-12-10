アルルカンが主催するイベント＜束の世界 -SONOSEKAI- 2026＞が、3月1日（日）に東京・EX THEATER ROPPONGIにて開催されることが先日発表された。あわせて、チケットのプレリクエスト1次先行受付がスタートしている。＜束の世界 -SONOSEKAI- 2026＞は、アルルカンが自身の音楽的ルーツとシーンへのリスペクトを体現する主催イベント。約4年ぶりの開催となる今回は、MUCC、キズ、DEZERT、甘い暴力という、世代やスタイルを超えてシ