１０日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、洞不全症候群、パーキンソン病と診断され療養中だった歌手の美川憲一がこの日、都内で復帰会見を行ったことを速報した。美川は９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」の診断を受け、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた。入院中にパーキンソン病であることが判明。投薬とリハビリ治療などを経て、今月１４日に愛知で行われるディナー