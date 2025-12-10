元乃木坂４６の女優・山下美月が１０日にインスタグラムを更新し、よみうりランドでのショットをアップした。自身のインスタグラムを更新し、「多摩出身の青春、よみうりランド」とつづった山下。被り物をし、ベージュのコート姿にマフラーを巻いたコーディネートをアップした。この投稿にはＳＮＳ上で「愛おしすぎて苦しい」「彼氏目線すぎて幸せ」「ガチでエグいぞ」「好きすぎて滅！」「破壊力ばけもん」「流石に可愛すぎ