ストレイテナーが来年2026年に全国ツアー＜STRAIGHT SONGS TOUR＞を開催することが発表された。10月29日リリースのNew EP「Next Chapter EP」を引っ提げて開催された、東阪ホールワンマンライブ＜Sad And Beautiful Symphony＞を本日10日に東京 LINE CUBE SHIBUYAにて完走したストレイテナー。新たに発表された＜STRAIGHT SONGS TOUR＞では2026年5月から7月にかけて全国8ヶ所を巡る。約1年ぶりとなるライブハウスでのワンマンツア