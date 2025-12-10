Official髭男dismの新曲「Make Me Wonder」が29日にリリースされることが決定した。同曲は来年1月からテレビ東京系で放送開始のテレビアニメ『ダーウィン事変』のオープニング主題歌に起用される。【写真】ヒゲダンが主題歌を担当！テレビアニメ『ダーウィン事変』キービジュアル『ダーウィン事変』は、最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破中の大人気作品。独創的な世界観とスリリングな物語で話題を